14 Temmuz KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS sonuç sorgulama ekranı

Son dakika KPSS sonuçları açıklandı ve ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılan yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

14 Temmuz 2021 09:59
14 Temmuz KPSS yerleştirme sonuçları, KPSS sonuç sorgulama ekranı
KPSS sınavına giren adayların ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçları açıklandı. Kamu kuruluşlarında yapılan yerleştirme ve ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile vatandaşlar sonuçları öğrenmek için sonuçlara bakmaya başladı. KPSS sonuçlarına göre sınava giren adayların yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşları belli oldu.
KPSS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

14 Temmuz 2021 saat 09:10'dan itibaren açıklanan KPSS sonuçlarında ÖSYM'nin internet sitesine giriledek öğrenilebiliyor. Yerleştirme sonuçlarını TC Kimlik numaraları ve aldıkları aday şifreleri ie sonuç sorgulama ekranından yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşlarını öğrenebilir.

ÖSYM'DEN KPSS SONUÇ AÇIKLAMASI

ÖSYM'den yapılan şu açıklamayı yaptı: "01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

"Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."



KPSS SONUÇ SORGULAMA

KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 70 bin kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 1.020 oldu. KPSS sonuç sorgulama sayesinde adaylar yerleştikleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başlayabilecekler.

 

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