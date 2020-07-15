14 Temmuz 2020 Whatsapp coktumu, Whatsapp neden açılmıyor?

Whatsapp programı 14 Temmuz 2020 gecesi bağlantı hatası verdi ve mesajlar gitmiyor sorun mu var? sorularının sorulmasına neden oldu. Hem mobilde Whatsapp hem de Whatsapp WEB kullanılamayınca kullanıcılar sebeplerini araştırmaya başladı. Whatsapp üzerinden mesajlarını, resimlerini, videolarını gönderemeyen kullanıcılar bir anda ne olduğunu anlayamadı.Whatsapp çöktü mü, whatsapp neden açılmıyor, whatsapp bugün neden açılmıyor, whatsapp bağlanmıyor, whatsapp bağlanıyor neden oldu?Whatsapp kullanıcılarının uygulamayı açamaması nedeniyle bir süre erişim sağlayamadılar. Tüm kullanıcılar aramalar yaparak ve farklı sosyal medya kanalları aracılığı ile Whatsapp erişiminin neden coktumu sorusunu sormaya başladı. Özellikle twitter da kısa sürede TT olan konunun nedenleri araştırılıyor.Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Whatsapp da zaman zaman olan erişim probleminin giderilmeye başlandığı öğrenildi. Bazı kullanıcıların hala kullanamadığı söyleniyor. Whatsapp yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış durumda.Whatsapp sorun yaşama sebepleri araştırılıyor. Uygulamanın kullanıcıları mesajlarının, gönderdiği resimlerin, çeşitli gönderilerin iletilemediğini gördüğü için bu aramaları gerçekleştirdi.