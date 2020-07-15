14 Temmuz 2020 Whatsapp coktumu, Whatsapp neden açılmıyor?

Mesajlaşma programı Whatsapp çöktü mü? sorusu kısa sürede oldukça fazla kez arandı. 14 Temmuz 2020 akşamı saat 23:00 sıralarında Whatsapp erişimi kesildi ve kullanıcılar zor duurmda kaldı. Whatsapp bağlantı hatası alan kullanıcılar arama yapmaya başladı. Whatsapp neden açılmıyor, whatsapp coktumu, whatsapp mesaj gitmiyor, whatsapp sorun mu var, whatsapp çöktü detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

15 Temmuz 2020 00:01
14 Temmuz 2020 Whatsapp coktumu, Whatsapp neden açılmıyor?
Whatsapp programı 14 Temmuz 2020 gecesi bağlantı hatası verdi ve mesajlar gitmiyor sorun mu var? sorularının sorulmasına neden oldu. Hem mobilde Whatsapp hem de Whatsapp WEB kullanılamayınca kullanıcılar sebeplerini araştırmaya başladı. Whatsapp üzerinden mesajlarını, resimlerini, videolarını gönderemeyen kullanıcılar bir anda ne olduğunu anlayamadı.
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WHATSAPP COKTUMU

Whatsapp kullanıcılarının uygulamayı açamaması nedeniyle bir süre erişim sağlayamadılar. Tüm kullanıcılar aramalar yaparak ve farklı sosyal medya kanalları aracılığı ile Whatsapp erişiminin neden coktumu sorusunu sormaya başladı. Özellikle twitter da kısa sürede TT olan konunun nedenleri araştırılıyor.

WHATSAPP NEDEN BAĞLANAMIYOR, WHATSAPP NE OLDU?

Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Whatsapp da zaman zaman olan erişim probleminin giderilmeye başlandığı öğrenildi. Bazı kullanıcıların hala kullanamadığı söyleniyor. Whatsapp yavaş yavaş kendine gelmeye başlamış durumda.

WHATSAPP SORUNU, WHATSAPP BAĞLANIYOR

Whatsapp sorun yaşama sebepleri araştırılıyor. Uygulamanın kullanıcıları mesajlarının, gönderdiği resimlerin, çeşitli gönderilerin iletilemediğini gördüğü için bu aramaları gerçekleştirdi.

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