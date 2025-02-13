14 Şubat'ta 'Aşkların En Güzeli'ne davet

Spor İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde renkli bir etkinliğe imza atacak. Silivrikapı Buz Pisti'nde organize edilecek 'Aşkların En Güzel Pisti' organizasyonunda 35 çift, sıra dışı bir gün yaşayacak.

Haber; Sporx.com
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14 Şubat'ta 'Aşkların En Güzeli'ne davet
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13 Şubat 2025 15:49
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilileri buz pistine davet ediyor!

Spor İstanbul'un Silivrikapı Buz Pisti'nde 'Aşkların En Güzel Pisti' adıyla düzenleyeceği ve çok renkli görüntülere sahne olacak olan Sevgililer Günü etkinliğine, toplam 35 çift alınacak. Sevgililer Günü etkinliği, birer saatlik dört ayrı seans halinde planlandı.

ROMANTİK SLALOM PARKURU

Deneyimli patencilerin bir gösteri yapacağı etkinlikte, 'Romantik Slalom Parkuru', 'Eşli Buz Pateni Gösterisi' ve 'Mini Yarışmalar' da organize edilecek.

Katılımcılara küçük hediye ve ikramların sunulurken bir de anı fotoğrafı çekim alanı oluşturuldu.
'Aşkların En Güzel Pisti' etkinliğini katılımcılarını alanda başka sürprizler de bekliyor.

14 Şubat Sevgililer Günü 'Aşkların En Güzel Pisti' etkinliği seansları şöyle:

• 11:30 - 12:30
• 13:45 - 14:45
• 18:00 - 19:00
• 19:00 - 20:00




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