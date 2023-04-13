Haber Tarihi: 13 Nisan 2023 17:19 - Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 17:19

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Nisan 2023

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu. Evde bakım maaşı sorgulama işlemleri Nisan ayı itibarıyla devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet sayfası üzerinden ya da SMS ile yapılabiliyor. Peki; 14 nisan evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller 14 Nisan 2023

14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi 15 Nisan 2023
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14 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri, zamlı evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı için aramalar arttı. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar nisan ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 10 Nisan güncel zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu, ne zaman kaç TL yatacak? İşte Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2023 sorgulama ekranı…

14 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ 13 NİSAN 2023
 1- Edirne
2- Tokat

3- Çanakkale

4- Ordu

5- Diyarbakır

6- Antalya

7- Karabük

8- Osmaniye

9- İstanbul

10- Zonguldak

11- Uşak

12- Kocaeli

13- Balıkesir

14- Konya

15- Samsun

16- Niğde

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Kahramanmaraş

20- Manisa

21- Sakarya

22- Malatya

23- Çorum

24- Bursa

25- Gaziantep

26- Giresun

27- Eskişehir

28- Adana

29- Aksaray

30- Düzce

31- Kayseri

32- İzmir

33- Hatay

Evde bakım parası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Nisan ayı ödemeleri de 15 Nisan itibarıyla başlayacak ve ay sonuna kadar devam edecek.

Nisan ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

 2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:


Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor.

Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

 E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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