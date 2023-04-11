Haber Tarihi: 11 Nisan 2023 15:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 15:56

14 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: 12, 13, 14 Nisan 2023

12, 13, 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu (Bu hafta) 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta için yayınlandı. BİM katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarda taşımaya devam ediyor. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Nisan 2023 tamamı...

14 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: 12, 13, 14 Nisan 2023
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12, 13, 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 14 Nisan kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

BİM 14 NİSAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 
 Agu Baby Bebek Bezi (162 TL)
Energizer Kalem Pil Aa 8'li (45 TL)

Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit (99 TL)

Casilli Düğme Detaylı Bralet (69 TL)

Doremi Dikişsiz Örme Yüksek Bel Tayt (99 TL)

Casilli Lazer Kesim Slip (29,75 TL)

Bolero Bambu Boxer (50 TL)

Tutku Boxer (39,50 TL)


Peros Toz Deterjan 12 kg (189 TL)

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L (69 TL)

Blume Peçete 200 Adet (23,50 TL)

Blume Kağıt Havlu 12'li 2 Katlı (79 TL)

Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 2 Katlı (95 TL)

Komili Sıvı Sabun 4 L (42,50 TL)

 BİM 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HP Ryzen 5 HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

HP Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

HP Travel 18l-21l 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

Casper Via V30 Cep Telefonu (3.599 TL)

Polosmart Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)

Kot Gömlek Erkek (189 TL)

Kiğılı Gömlek Erkek (199 TL)

Kot Şort Erkek (129 TL)

İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

Kot Ceket Kadın (225 TL)

M.Botti Studio's Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

M.Botti Studio's Seyahat Çantası (289 TL)

 

Kumtel Airfryer (1.799 TL)

Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

Chef's Pro Wok Tava (129 TL)

Chef's Sütlük (57 TL)

Tulü Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

Lal Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

Berlin Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)

Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)

Arnica CYCLONE Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz (139 TL)

Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)



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