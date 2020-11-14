14 Kasım Cumartesi F1 saat kaçta, F1 sıralama canlı izle, F1 ücretsiz kesintisiz

Formula 1 Türkiye İstanbul canlı yayın hangi kanalda, formula saat kaçta canlı izle detaylarını derlemiş bulunuyoruz. Ücretsiz şifresiz olarak uydu üzerinden yayınlanabilecek olan 13 Kasım Cuma formula saat kaçta hangi kanalda canlı izle gibi soruları merak eden vatandaşlar cevaplarını alacak. Peki Formula 1 İstanbul canlı saat kaçta izle beraberinde bilgilerini almak için haberimize göz atabilirsiniz.

14 Kasım 2020 10:13
14 Kasım Cumartesi F1 saat kaçta, F1 sıralama canlı izle, F1 ücretsiz kesintisiz
Formula 1 İstanbul sıralama turları 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Bu önemli yarış için yapılacak büyük organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor ve Formula İstanbul Cumartesi saat kaçta hangi kanalda bilgisi detaylı takip ediliyor. Dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayan Formula 1 İstanbul GP canlı izlemek isteyen vatandaşlar ücretsiz şekilde izleyebiliyor ve canlı yayın takip edebiliyor.

Formula 1 İstanbul GP sıralama turları 14 Kasım Cumartesi saat 15:00'te başlayacak ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

FORMULA 1 İSTANBUL ÜCRETSİZ İZLEMEK İÇİN UYDU FREKANS BİLGİLERİ
S Sport'u uydu üzerinden ücretsiz izlemek için uydu bilgileri aşağıdaki gibi olacak:

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)
DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

14 KASIM CUMARTESİ FORMULA SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Formula 1'in yayıncı kuruluşu S Sport, F1 DHL Türkiye GP'sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.



S SPORT UYDU FREKANS BİLGİLERİ

FORMULA 1 TÜRKİYE İSTANBUL CUMA, CUMARTESİ, PAZAR PROGRAMI

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım'da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00'de Antrenman 1 ve saat 15.00'te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.



14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00'de Antrenman 3 ve saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10'da ise F1 Türkiye GP'si Serhan Acar'ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport'ta izlenebilecek.

13 Kasım Cuma

11:00 Formula 1 İstanbul GP 1. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP 2. Antrenman Turları



14 Kasım Cumartesi

12:00 Formula 1 İstanbul GP 3. Antrenman Turları

15:00 Formula 1 İstanbul GP Sıralama Turları

15 Kasım Pazar

13:10 Formula 1 İstanbul GP



Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul'da yaşayacak.

Daniel Ricciardo ve Romain Grosjean, geçmiş yıllarda test pilotluğu yapsalar da İstanbul'daki Formula 1 yarışında yer almadı.

Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor.

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