14. Gün: Paris'te altın madalya istiyoruz!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli sporcular 4 farklı branşta mücadele edecek.

14. Gün: Paris'te altın madalya istiyoruz!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli sporcular 4 farklı branşta mücadele edecek.

İşte sporcularımızın mücadele edeceği branşlar ve saatleri;

YÜZME

08.30 - Kuzey Tunçelli, Emir Batur Albayrak / Açık Su 10 Kilometre Finali

MODERN PENTATLON

14.00 - Buğra Ünal / Binicilik, Eskrim Bonus Turu, 200 Metre Serbest Yüzme, Koşu-Atış Bireysel Yarı Finali

GÜREŞ

12.30 - Nesrin Baş / Kadınlar 62 Kilo Son 16 Turu
12.30 - Taha Akgül / Erkekler 125 Kilo Son 16 Turu
*13.50 - Nesrin Baş / Kadınlar 62 Kilo Çeyrek Finali
*13.50 - Taha Akgül / Erkekler 125 Kilo Çeyrek Finali
*19.35 - Nesrin Baş / Kadınlar 62 Kilo Yarı Finali
*19.35 - Taha Akgül / Erkekler 125 Kilo Yarı Finali

BOKS

22.45 - Buse Naz Çakıroğlu / Kadınlar 50 Kilo Finali

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