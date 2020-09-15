14 Eylül Masterchef kim kazandı? Kimler kaptan oldu?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümleri vatandaşlar tarafından soluksuz izleniyor. Sevilen yarışma programında Mehmet Yalçınkaya Somer Sivrioğu ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturuyor ve haftanın en iyi yemeklerini tadarak puan veriyor. Yeni haftanın başlaması ile kaptanlık yarışı yapıldı ve yine kıyasıya geçen yarışta kazanan isim belli oldu ve karşısındaki kaptan da seçti. Yapılan oreo ürünü üzerinden yarışan yarışmacılar tencere tava fırın ne varsa kullanarak rakiplerinin önüne geçmeye çalıştı.Yeni bölüm Masterchef'te 14 Eylül 2020 yayınlanan bölümde yaşanan bir çok olay biye izleyenleri merak içerisinde bıraktı.Heyecanın dorukta olduğu MasterChef Türkiye'de şefler, en iyi üç tabağı seçtikten sonra bu yarışmacılar arasında en başarılı ismi açıkladı. Bu üç kişi arasında en zayıf tabak Ayyüce'nin oldu. Günün en başarılı yaratıcı tatlı tabağını hazırlayarak Mavi takım kaptanı olan ve kaptanlık oyununu kazanan isim Furkan Yalçın oldu.14 Eylül itiabarı ile yeni hafta başladı ve Arem'in elenmesinden sonra Selin Masterchef Türkiye'de yeni haftada yarışmaya dahil olan isim oldu.Kaptanlık oyununu kazanan Furkan kırmızı takımın kaptanını belirledi. Furkan yarışmaya bu hafta dahil olan Selin'i kırmızı takım kaptanı olarak seçti. Furkan takım arkadaşı olarak Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal ve Uğur'u seçti. Selin ise Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru ve Eray'ı seçti. Böylece haftanın takımları şöyle oldu;Mavi Takım: Kapan Furkan, Emir, Serhat, Esra, Özgül, Duygu, Celal ve UğurKırmızı Takım: Kaptan Selin, Barbaros, Berker, Tanya, Ayyüce, Sefa, Ebru ve ErayMasterChef Türkiye 54. yeni bölümde gecenin sonunda kaptanlar düellosu yapıldı. Mavi takım kaptanı Furkan ile Kırmızı takım kaptanı Selin, düelloyu kazanarak takımlarına beş dakikalık süre avantajı kazandırmak istiyorlardı. Şefler, kaptanlardan düelloda Kadınbudu Köfte yapmalarını istedi. Bu yemek için verilen süre ise 30 dakika idi. Şefler, hazırlanan köftelerine tadımını yaptıktan sonra kararlarını oybirliği ile açıkladı. Bu karara göre MasterChef'te bu hafta kaptanlar düellosunu kazanan isim Furkan oldu.