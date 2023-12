14 Aralık Halka arz takvimi 2023: Bugün halka arz var mı?

Halka arz olacak şirketler 14 Aralık haftasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Borsa işlemlerini yakından takip eden yatırımcılar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirketlerin halkı arz takvimini sorguluyor. SKP onayı alan şirketlerin belirli tarihte talep toplama işlemi tamamlandıktan sonra halka arzları gerçekleştiriliyor. Peki bu hafta yeni halka arz var mı? İşte konu hakkında bilgiler...

SPK bültenine göre Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ, Kuzey Boru AŞ, Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz olması bekleniyor. Söz konusu şirketlerin talep toplama tarihleri henüz netleşmedi. Tarih bilgisi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

ŞİRKET ADI KODU HALKA ARZ TARİHİ ARACI KURUM Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. KZGYO 21-22-23 Ağustos 2023 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Çates Elektrik Üretim A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Cem Zeytin A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. ALKLC BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alcas Metal Sanayi A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Global Menkul Değerler A.Ş. Ebebek Mağazacılık A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR 2023'ÜN 2. YARISI Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş. BEKLENİYOR BEKLENİYOR Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ŞİRKET ADI HALKA ARZ TARİHİ KODU HALKA ARZ FİYATI Baydöner Restoranları A.Ş. 15-16 Ağustos 2023 BYDNR 21,00 TL Enerya Enerji A.Ş. 14-15-16 Ağustos 2023 ENERY 88,76 TL Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 TATEN 22,50 TL Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. 10-11 Ağustos 2023 OFSYM 27,20 TL İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 8-9-10 Ağustos 2023 IZENR 19,00 TL Asce GYO 27-28 Temmuz 2023 ASGYO 12,60 TL Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. 19-20-21 Temmuz 2023 ATAKP 39,50 TL Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. 20-21 Temmuz 2023 KLSER 25,00 TL Fuzul GYO 20-21 Temmuz 2023 FZLGY 8,90 TL A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7-8-9 Haziran 2023 A1CAP 25,00 TL Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. 8-9 Haziran 2023 FORTE 12,12 TL Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. 6-7 Haziran 2023 PASEU 25,00 TL Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. 6-7 Haziran 2023 KTLEV 13,43 TL Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 11-12 Mayıs 2023 BIENY 42,80 TL Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10-11-12 Mayıs 2023 KAYSE 16,27 TL Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. 3-4-5 Mayıs 2023 BIGCH 22,50 TL Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 26-27-28 Nisan 2023 CWENE 108,60 TL Graınturk Tarım A.Ş. 18-19 Nisan 2023 GRTRK 17,60 TL Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. 12-13-14 Nisan 2023 EUPWR 40,60 TL Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. 6-7 Nisan 2023 CVKMD 105,00 TL Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş. 5-6-7 Nisan 2023 KOPOL 24,50 TL Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 15-16-17 Mart 2023 EKSUN 48,90 TL Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 8-9-10 Mart 2023 AKFYE 9,80 TL Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. 1-2-3 Mart 2023 GOKNR 11,00 TL Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş. 26-27-30 Ocak 2023 BVSAN 31,00 TL

Halka Arz Nedir?

SPK tarafından halka arzı onaylanan EKOS Electric'in halka arzı 15-16 Kasım tarihlerinde, EKOS koduyla "Borsada Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecek. Primer GIS (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojisini tasarlayan ve üreten ilk Türk şirketleri arasında yer alan EKOS Electric'in halka arzı Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşecek. Pay başına 12,77 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arz ile şirketin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL'den 280 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 60 milyon TL nominal değerli payların halka arzı yapılacak.Yaklaşık çeyrek asırlık bir aile şirketi olduklarını belirten EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, "Enerjinin ya da elektriğin ihtiyaç olduğu her yerde elektrik altyapıları için teknoloji üreten bir şirketiz. Kurulduğumuz günden bu yana kendi mühendislik becerilerimizle geliştirmeye devam ettiğimiz teknolojilerimizi her gün bir adım ileri taşımaya, kaliteli ve yüksek üretim gücümüzle imal etmeye ve 4 kıtada 34 ülkeye ulaştırmaya devam ediyoruz.Ülkemizden çıkan asırlık global bir marka olmak istiyoruz. Bu hedef, halka arz olmayı istememizdeki en önemli motivasyon oldu. Halka arzla birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası arenadaki konumumuzu üst seviyelere taşımayı ve yüzlerce yıl yaşayan bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye'nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin hisseleri de halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek.1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak; "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.Temelleri 2013 yılında atılan, akıllı tarım ve teknoloji alanında faaliyetlerine devam eden Agrotech halka arz için talep toplamaya başlıyor. Alnus Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 5,21 TL sabit fiyatla talep toplama 15 Kasım'da başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.200 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 100 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 300 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 1 milyar 563 milyon TL olacak. Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, "Bugün Antalya, Samsun, Uşak ve Balıkesir'de yaklaşık 180 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 2,7 milyon metrekare tarım alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz.Teknoloji alanındaki tecrübemizle kıtalara yayılan projeler hayata geçiriyoruz. Halka arz sürecimizle birlikte yatırımcıları akıllı tarım uygulamalarımız ve teknolojimize ortak olmaya davet ediyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz" dedi.Halka arzdan elde edecekleri geliri yatırımda değerlendireceklerini vurgulayan Hümeyra Keskin, "İşletme sermayemizi güçlendirmenin yanı sıra net gelirimizin %40-50'sini Antalya Serik'te kurulu seramızın cam sera olarak yeniden inşa edilmesinde kullanacağız" diye konuştu.Gelelim, yatırımcıların en çok merak ettiği konu olan halka arz takvimine. En çok aratılanlar arasında yer alan 2023 için borsa halka arz takvimi ve gerekli bilgiler aşağıdaki tabloda:2023 halka arz takviminin yanı sıra şimdiye dek gerçekleşen halka arzları da listeledik. Ocak ayında oransal dağıtım yöntemiyle halka arz olan Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ardından pek çok şirket borsaya giriş yaptı. İşte o şirketler hakkında başlıca bilgilerin bulunduğu liste:Sıklıkla sorgulanan halka arz takvimi öncesinde konuyla ilgili merak edilen temel bilgilerden bahsedelim. Pek çok yatırımcının yüzünü güldüren halka arz nedir, nasıl yapılır konusu milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor.Halka arz nedir sorusunun en basit yanıtı, şirketlerin kendine kaynak yaratmak için hisselerini borsada satışa sunmasıdır. Borsa İstanbul'a göre halka arz, payların çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı demektir.Şirketlerin, özkaynak yoluyla hisse senedi ihraç ederek fonlama sağlaması olarak da tanımlanmaktadır.Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul Pay Piyasası (PP) bünyesinde yer alan pazarlardan (Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar) şartlarını sağladıkları pazarda işlem görmeye başlayabilir.