13 yıldır Avrupa'da galibiyet yok

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 13 maçta galibiyet alamadı.



Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.



Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.



Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off'ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.



Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar



Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:



Sezon Kulvar Maç Sonuç

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Kopenhag 0-0

2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1

2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3

2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2

2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1

2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0





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