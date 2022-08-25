13 yıldır Avrupa'da galibiyet yok

Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 13 maçta galibiyet alamadı.
Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.
Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off'ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.
Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Kulvar Maç Sonuç
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Kopenhag 0-0
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0
Trabzonspor, Avrupa Kupaları'nda en son galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 3-1'lik sonuçla aldı.
Avrupa kupalarında 1098 gündür galip gelemeyen Karadeniz ekibi, son 13 karşılaşmada 9 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak galip gelemedi.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Trabzonspor, play-off'ta elendiği için 5 milyon avro teselli ödülü alacak. Ayrıca organizasyona katılımından dolayı 3 milyon 63 bin avro alacak bordo-mavili kulüp, kasasına toplam 8 milyon 630 bin avro koyacak.
Trabzonspor'un Avrupa'da galip gelmediği maçlar
Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 13 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:
Sezon Kulvar Maç Sonuç
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi Trabzonspor-Kopenhag 0-0
2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1
2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0
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