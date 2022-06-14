Hollanda'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, alt yapıda rekor bir transfere imzasını attı.
Feyenoord, ezeli rakiplerinden PSV Eindhoven'ın akademi takımında yer alan orta saha oyuncusu Mik Akkermans'ı, 90 bin euro ödeyerek aldı.
Bu bonservis bedelinin, Hollanda'da 13 yaş seviyesinde bir rekor olduğu belirtildi.
Feyenoord, ezeli rakiplerinden PSV Eindhoven'ın akademi takımında yer alan orta saha oyuncusu Mik Akkermans'ı, 90 bin euro ödeyerek aldı.
Bu bonservis bedelinin, Hollanda'da 13 yaş seviyesinde bir rekor olduğu belirtildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ