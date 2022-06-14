13 yaşında transfer rekoru kırdı

Hollanda'nın köklü kulübü Feyenoord, alt yapıda rekor transfer yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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13 yaşında transfer rekoru kırdı
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14 Haziran 2022 14:46
Hollanda'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, alt yapıda rekor bir transfere imzasını attı.

Feyenoord, ezeli rakiplerinden PSV Eindhoven'ın akademi takımında yer alan orta saha oyuncusu Mik Akkermans'ı, 90 bin euro ödeyerek aldı.

Bu bonservis bedelinin, Hollanda'da 13 yaş seviyesinde bir rekor olduğu belirtildi.

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