13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi

Hırvatistan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kenan Eren Kahraman, organizasyonun son gününde üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi
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19 Haziran 2023 14:29
Hırvatistan'da düzenlenen 13 Yaş Altı Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcu Kenan Eren Kahraman, bronz madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Zagreb'in ev sahipliği yaptığı organizasyon karışık ve ferdi kategorilerde gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi.

Ferdi müsabakalarda milli sporcu Kenan Eren Kahraman Avrupa üçüncüsü oldu.

13 Yaş Altı Masa Tenisi Milli Takımı, finalde İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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