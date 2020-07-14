13 Temmuz 2020 Survivor finale kalan yarışmacılar kimler?

2020 Survivor 13 Temmuz'da yayınlanan bölümünde finale kalan yarışmacılar belli oldu. Oylama sonuçlarına göre büyük finalde yarışacak 13 Temmuz 2020 Survivor finale kalan yarışmacılar kim Acunm Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor finalistleri belli oldu. 13 Temmuz'da yayınlanan bölünde Survivor yarışmasının 1 finalist ve 2 finalistleri ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarında belirlenen oylar açıklandı ve Survivor'ın yarın yapılacak finalistleri belli oldu. Survivor finale kim kaldı, survivor 1 finalist, survivor 2 finalis, survivor kimler finalde detayları için haberimizi ziyaret edebilirsiniz

14 Temmuz 2020 01:25
13 Temmuz 2020 Survivor finale kalan yarışmacılar kimler?
Acun Ilıcalı tarafından 13 Temmuz 2020 Survivor kimler finale kaldı açıklaması yapıldı ve tüm Türkiye'nin beklediği yarışmanın sonu geldi. Finale kalan 2 yarışmacı arasında yapılacak oylama sonucunda 2020 Survivor şampiyonu belli olacak. Survivor yarışmasında finale kimlerin kaldığı açıklandı. Finale kalan isimler yine SMS oyları ile belirlendi ve Yasin, Cemal Can, Barış üçlüsünden birisi final öncesinde elendi. Survivor kim elendi, kim finalist oldu bilgilerinin ışığında artık son viraja girildi. Yapılan final oylamasının detaylarının yanı sıra 2020 Survivor finale kalanlar, Survivor finalistler TV8 ekranlarında yayınlandı.
Survivor yarışmasında son kalan 3 yarışmacı arasında oylamaya gidildi ve en çok oy alan 2 yarışmacı finale kaldı.

2020 SURVIVOR İLK FİNALE KALAN BARIŞ

Survivor'da finale kalan ilk isim Barış oldu. Barış, Cemal Can ve Yasin'i geride bırakarak adını finale yazdırmayı başardı.

2020 SURVIVOR FİNALE KALAN 2 İSİM CEMAL CAN

2020 Survivor yarışmasında 2. finalist Cemal Can oldu. İddialı yarışmacı Cemal Can finale kalan isim olarak Barış ile birlikte finalde yarışmaya hak kazandı.

13 TEMMUZ SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor yarışmasında 13 Temmuz'da yayınlanan bölümde Yasin elendi. Yasin Survivor yarışmasında finale 1 gün kala elenen son isim oldu ve son 2 isim arasına kalmayı başaramadı.



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