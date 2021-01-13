13 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynanan iki takım arasındaki son müsabakada Beşiktaş rakibini adeta sahadan silmiş ve 6-0 gibi ağır bir sonuçla galip gelmişti. Rizespor için bence o maç iyi bir tokat oldu. Bence bu sefer Sergen Yalçın ve öğrencilerini daha çok zorlayacaklardır. Özellikle de hafta sonu oynanacak olan derbi Kara Kartalın konsantrasyon seviyesini etkileyebilir. Ben gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktırİngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. İki maçı eksik olan Manchester City zirveye adım adım yaklaştı ve belki de kısa bir süre sonra liderlik koltuğunda olacaklar. Ancak şimdi Brighton & Hove Albion engelini geçmeleri gerekiyor. 17 haftada sadece 1 kez kazanabilen Brighton & Hove Albion'ın Manchester City deplasmanında pek şansı yok. Çünkü Manchester City ile ligde oynadıkları 6 maçı da kaybettiler. Manchester City kazanarak yoluna devam edecektir. Ancak oran yükseltmek için önerim ilk yarı 1,5 üst tercihi olacak. İlk yarı Manchester City seçeneğini de düşünebilirsiniz. Ev sahibi 2,5 Üst de iyi bir alternatif olabilir.İtalya Kupası son 16 turunda Juventus sahasında Genoa'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde işlerini yoluna koydu. Deplasmanda lider Milan'ı mağlup ettikten sonra iç sahada Sassuolo engelini de aştılar. Formdalar ve zirve yarışına tekrardan mağlup oldular. Genoa ise son lig maçında sahasında Bologna'yı mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet onları düşme potasının dışına çıkarmayı başardı. Ancak sezon genelinde çok iyi görüntüler vermediler. Konuk ekip için öncelik ligdeki durumu düzeltmek. Bu maçta çok fazla varlık göstereceklerini düşünmüyorum. Juventus turu rahat geçer. Oranı düşük bulanlar, ilk yarı Juventus ve 3.5 altı tercihlerini de değerlendirilebilir.Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint Germain ile Marsilya karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan son karşılaşmada olaylar yaşanmış ve tam 5 kırmızı kart çıkmıştı. PSG, yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini Brest karşısında almayı başardı. Takımda eksikler var ancak Pochettino, bazı şeyleri yoluna koymuş durumda. Marsilya ise son olarak Dijon ile deplasmanda berabere kaldı. 6'ncı sıradalar ancak üstünde yer alan takımlara göre 2 maçı eksik durumda. Marsilya son hafta gol bulamasa da hücumda etkili isimlere sahip. PSG'nin kadro kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Süper Kupa'da gole doyarız. Önerim karşılıklı gol var ve 2.5 üstü.İspanya Kupası yarı finalinde Real Sociedad sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi Sociedad'da sezon başındaki görüntüden eser yok. 6 maçlık galibiyet serisinin ardından çıktıkları 9 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. Avrupa Ligi ile birlikte ligi idare edemediler. Barcelona ise düzeldi. 3 maçlık galibiyet serisi yakaladılar. Bunun yanında son 10 maçta da sadece 1 kere kaybettiler. Sociedad hiçbir şekilde güven vermiyor. Ancak gol yollarında fena değiller. Barcelona tura daha yakın taraf olsa da önceliğimi karşılıklı gol vara vereceğim.