13 Nisan BİM 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var?

kataloğunun kampayası kapsamında yer alamış ve Bu Salı Bim'de sizlere büyük indirimler ve kampanya avantajları ile sunulacak fırsat ürünlerinin bulunduğu diğer sayfasında; Temizlik ve Hijyen grubu ile Kişisel Bakım grubunda harika ürünlerin bu haftada dikkatlerden kaçmayacağını söylemek mümkün.

Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 95 TL. Shine 1 Litre Sıvı Bulaşık Deterjanı 22,75 TL. Domestos Ultra 5 Litre Çamaşır Suyu 69 TL. Bulut 1500 ml Konsantre Yumuşatıcı 33,50 TL. Domestos 1500 ml Yüzey Temizleyici 32,50 TL.



Derby Tıraş Kolonyası Okyanus Esintisi 24,50 TL. Cire Aseptine 200 ml Prebiyotikli Krem 27,50 TL. Bioprof Bitkisel İçerikli Pişik Önleyici Krem 32,50 TL. Mr. Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 78,50 TL. ABC 2700 ml Narin ve Yünlüler Sıvı Deterjan 59,50 TL. Marc Express 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyici 24,75 TL. Elseve Bye Bye Makas Saç Bakım Kremi ve Toka Seti 42,50 TL. Nivea Aqua Sensation Canlandırıcı Yüz Temizleme Jeli 49 TL.



BİM'in bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta çok sayıda fırsat ürünü yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Salı; Temizlik ve Hijyen ürünleri, Kişisel bakım ürünleri, Bay ve Bayan İç Giyim ürünleri öne çıkıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler geldi? İşte BİM 13 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu













11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Agu Baby Bebek Bezi (162 TL)



Energizer Kalem Pil Aa 8'li (45 TL)



Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit (99 TL)



Casilli Düğme Detaylı Bralet (69 TL)



Doremi Dikişsiz Örme Yüksek Bel Tayt (99 TL)



Casilli Lazer Kesim Slip (29,75 TL)



Bolero Bambu Boxer (50 TL)





Tutku Boxer (39,50 TL)



Peros Toz Deterjan 12 kg (189 TL)



Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L (69 TL)



Blume Peçete 200 Adet (23,50 TL)



Blume Kağıt Havlu 12'li 2 Katlı (79 TL)



Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 2 Katlı (95 TL)



Komili Sıvı Sabun 4 L (42,50 TL)



BİM 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



HP Ryzen 5 HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)



HP Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)



HP Travel 18l-21l 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)



Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)



Casper Via V30 Cep Telefonu (3.599 TL)



Polosmart Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)



Kot Gömlek Erkek (189 TL)



Kiğılı Gömlek Erkek (199 TL)



Kot Şort Erkek (129 TL)



İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)



İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)



Kot Ceket Kadın (225 TL)



M.Botti Studio's Kapitone Omuz Çantası (189 TL)



M.Botti Studio's Seyahat Çantası (289 TL)







Kumtel Airfryer (1.799 TL)



Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)



Chef's Pro Wok Tava (129 TL)



Chef's Sütlük (57 TL)



Tulü Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)



Lal Çay Bardağı 6'lı (65 TL)



Berlin Düdüklü Tencere Seti (429 TL)



Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)



Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)



Arnica CYCLONE Elektrikli Süpürge (1.799 TL)



Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)



Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz (139 TL)



Philips Sakal Düzeltici (279 TL)



Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL) GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Agu Baby Bebek Bezi (162 TL)Energizer Kalem Pil Aa 8'li (45 TL)Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit (99 TL)Casilli Düğme Detaylı Bralet (69 TL)Doremi Dikişsiz Örme Yüksek Bel Tayt (99 TL)Casilli Lazer Kesim Slip (29,75 TL)Bolero Bambu Boxer (50 TL)Tutku Boxer (39,50 TL)Peros Toz Deterjan 12 kg (189 TL)Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 L (69 TL)Blume Peçete 200 Adet (23,50 TL)Blume Kağıt Havlu 12'li 2 Katlı (79 TL)Blume Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 2 Katlı (95 TL)Komili Sıvı Sabun 4 L (42,50 TL)HP Ryzen 5 HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)HP Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)HP Travel 18l-21l 15.6 inç Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)Casper Via V30 Cep Telefonu (3.599 TL)Polosmart Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)Kot Gömlek Erkek (189 TL)Kiğılı Gömlek Erkek (199 TL)Kot Şort Erkek (129 TL)İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)Kot Ceket Kadın (225 TL)M.Botti Studio's Kapitone Omuz Çantası (189 TL)M.Botti Studio's Seyahat Çantası (289 TL)Kumtel Airfryer (1.799 TL)Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)Chef's Pro Wok Tava (129 TL)Chef's Sütlük (57 TL)Tulü Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)Lal Çay Bardağı 6'lı (65 TL)Berlin Düdüklü Tencere Seti (429 TL)Glass in Love Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL)Dijitsu 43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)Arnica CYCLONE Elektrikli Süpürge (1.799 TL)Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz (139 TL)Philips Sakal Düzeltici (279 TL)Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)

13 Nisan BİM 2023 aktüel ürünler kataloğu! 11 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 14 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 9 Nisan kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 11 Nisan BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...Agu Baby Bebek Bezi 162 TL. Parex Bulaşık Fırçası 14,75 TL. Blume 200'lü Peçete 23,50 TL. Blume 12'li Kağıt Havlu 79 TL. Energizer 8'li İnce Pil AAA 45 TL. Domestos 2'li Wc Blok 29,50 TL. Dushy 1000 ml Duş Jeli 29,25 TL. Peros 12 Kg Toz Deterjan 189 TL. Komili 4 Litre Sıvı Sabun 42,50 TL. Energizer 8'li Kalem Pil AA 45 TL. Queen 20'li Desenli Peçete 8,50 TL. Derby Nemlendirici Krem 24,50 TL.Bim aktüel 13 Nisan 2023