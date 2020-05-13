13 Mayıs zamlı sigara fiyatları, yeni sigara fiyatları

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL





Tütün ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı 0,3899 liradan, 0,4569 liraya çıkarıldı. Yüzde 17,2'lik artış sonrası bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 7,79 liradan, 9,13 liraya yükselmiş oldu.Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0, 4539 lira olarak korundu.Tiryakiler, sigara fiyatları konusunda internette aramalarına devam ediyor. Sigaraya zam geldi iddiaları arasında British American Tobacco ürünü olan Kent sigara markasıda bulunuyor. Kent marka sigara içen tiryakiler Kent sigaraya zam geldi mi? Kent sigara fiyatı ne kadar? Kent switch ne kadar? Marlboro touch fiyatı şeklinde Google'a sordu. İddianın yalanlanması sonrası dolayısıyla sigara fiyatları aynı kaldı. 2020 yılında sigara fiyatlarındaki son durum ise aşağıdaki sigara fiyat listesi ile verildi...Marlboro Edge: 16 TLMarlboro: 18 TLMarlboro Touch: 17 TLParliament: 18,50 TLMuratti: 16 TLMuratti Blu: 15 TLLark: 15 TLLark Reserve: 14.50 TLChesterfield: 14,50 TLChesterfield Mode: 14 TLL&M: 14,50 TLViolet Menthol – Slims: 15 TLWinner Slims – Family: 13 TLWinner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TLHD Blue Slims – Family: 12,50 TLHD Katkısız RED: 12 TLHD Blue – Kısa, Uzun: 12 TLPresident Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TLPresident Queen Size Family: 11,50 TLVigor: 12 TLPoint Blue: 11,50 TLMedley: 11,50 TLMMC: 12 TLHazar: 11 TLKent: 15 TLKent D-Range: 15 TLKent Swicth: 16 TLKent N-Range: 18 TLRothmans: 14 TLViceroy: 14,50 TLPall Mall: 14,50 TLTekel 2000: 14 TLTekel 2001: 14 TLSamsun: 14 TLSamsun 216: 14 TLMaltepe: 14 TL