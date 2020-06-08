13 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Haftaya yasak var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağına ilişkin resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Yasakların kalkma tarihlerinden 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konuşuluyor. Bu kritik günlerden biri olan 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı şeklinde merak ediliyor. Kaç şekilde sokağa çıkma yasağı var? Aratılanlar arasında en çokları arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı son dakika haberlerine göre kaç şehirde sokağa çıkma yasağı var diye soruldu.

08 Haziran 2020 03:23
13 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Haftaya yasak var mı?
13 Haziran sokağa çıkma yasağı olup olmama ihtimali devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Haziran hafta sonunda sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama yapabileceği konuşuluyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının olup olmayacağına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yasakların kalkma günü olup olmayacağı merakla bekleniyor.
Haftalar sonra ilk kez bir haftasonunda sokağa çıkabilen 15 ildeki vatandaşlar rahatlığın tadını çıkardı. Kendini sokaklara ve kırlara atan vatandaşlar haftalar sonra rahat bir nefes almış oldu.

13 HAZİRAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bu hafta alınan karardan memnun olan vatandaşlar önümüzdeki hafta için yani 13-14 Haziran tarihinde kısıtlamanın olup olmayacağı konusunu düşünmeye başladı.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması halinde kısıtlamaların kaldırılmasından yana görüş bildiriyor. Vatandaşlar da azami olarak kurallara uymaya çalışıyor ve kendini korumaya alıyor. Az sayıda vatandaşın kuralları çiğnemiş olması da küçük bir detay olarak göze çarpıyor.



13-14 HAZİRAN'DA KISITLAMA OLACAK MI? HAFTAYA YASAK VAR MI?

Daha önceki haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada "Bir süre daha birbirimizden uzak kalmak zorundayız" diyerek vatandaşlardan sabırlı olmasını istemiş bu gelişmenin ardından 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında cümlelere dökmese de normalleşme takvimini takip eden vatandaşlar 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme takviminin uygulanacağını tahmin ederek kısıtlamanın olacağını biliyordu. Daha sonra konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı konu hakkında ilanını yaparak vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmıştı.



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