13 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu! 8 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 8 Haziran 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 29 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 7 Haziran BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 4 Haziran Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 7 Haziran 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 6 haziran 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 5 Haziran 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 1 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...