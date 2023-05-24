125 cc motor B ehliyet ister mi? B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2023?

"B ehliyet 125 cc ne zaman gelecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. B sınıfı ehliyet ile motor kullanılabilir mi sorusuna İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Peki, 125 cc motor B ehliyet ister mi? 125 cc motor B ehliyet yasası ne zaman çıkacak?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada;125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar. dedi..Mevcut düzenlemeye göre, otomobil kullanmak için alınan B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyor. Fakat bu araçlar ruhsatta resmi olarak motorlu bisiklet olarak geçtiği için ve en düşük hız sınırına çıkamadığı için otoyol ve köprülere çıkamıyor.Bu nedenle şehir içi ulaşım haricinde motosiklet kullanmak isteyenlerin ve 18 yaş altında olan kişilerin en az A1 sınıfı alarak 125cc'ye kadar 18 yaş üstü vatandaşların da A2 olarak bilinen 600cc ve altı motosikletleri kullanmaya olanak sağlayan ehliyet alması gerekiyor. 600cc ve üstü için de A sınıfı ehliyet alınması gerekiyor.Yeni ehliyet düzenlemesine göre B sınıfı ile alınabilecek 125cc'ye kadar olan motosiklet modelleri listemizde...Yani 50cc üzeri bir motosiklet kullanmak için vitesli motosiklet kullanma üzerine sürücü kurslarından eğitim almaları ve hem yazılı hem de sürüş sınavına girerek başarılı olmaları gerekiyor. Ancak bu durum artık değişiyor.Zira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı ile görüştüklerini ve artan motosiklet kullanımıyla birlikte önümüzdeki dönemde yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi. Buna göre artık B sınıfı otomobil ehliyeti ile 125cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.B sınıfı ehliyeti olan vatandaşların 125cc'ye kadar motosiklet kullanması için de yalnızca ek olarak 1-2 sürüş dersi almasının gerekeceği belirtildi. Yani ayrıca bir motosiklet ehliyet almalarına ve tekrar sınava girmelerine gerek kalmayacak.Fakat bu durum beraberinde bazı tartışmaları getirdi. Zira bugüne kadar ilgili uygulamanın 50cc ile sınırlı tutulmasının nedeni bu motosikletlerin skuter tarzında vitessiz yapıda oluşları ve yüksek sürate, dolayısıyla otoyol ve köprü gibi trafik akışının yoğun olduğu yerlere çıkamayacak olmasıydı.Fakat 125cc sınıfında CBR125'den MT-125'e kadar 130+ km/saat hızlara ulaşabilen ve oldukça hızlı ivmelenen birçok motosiklet var. Üstelik bu motosikletler hem vitesli hem de birçoğu iyi bir eğitim almadan kullanılamayacak kadar ağır.Dolayısıyla 1-2 dersle insanların otoyola çıkmaları oldukça tehlikeli. Zira vites ve debriyaj sistemi otomobildeki mantıkla aynı olsa da el ve ayak koordinasyonu, yani kas hafızası zamanla oluşan bir durum. Fakat bu durum da göz önüne alınarak bir düzenleme yapılıyor olabilir.PCX 125'in satış fiyatı ise 90.060 TLForza 250'nin satış fiyatı ise 148.900 TLForza 750'nin satış fiyatı ise 402.000 TLCB250R'in satış fiyatı 142.100 TLCB650R'in satış fiyatı 308.000 TL