12 yaşındaki judocu, olimpiyatları hedefliyor

Kırklarelili 12 yaşındaki judocu Asaf Mert Kişmir, katıldığı ilk uluslararası turnuvada elde ettiği gümüş madalya sonrası olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışıyor.



Annesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün judo takımına katılan Kişmir, kısa sürede başarılı olarak okullar arası ve kulüplerarası müsabakalarda yarıştı.



10-12 Haziran tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen 2023 Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda erkekler +60 kiloda Türkiye şampiyonu olan Kişmir, milli takıma adına tatamiye çıkmaya hak kazandı.



Kişmir, Romanya'nın Sibiu kentinde 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsünde yer alarak Türkiye'ye madalya ile döndü.



"Hedefim olimpiyatlara katılıp derece yapmak"



Kişmir, AA muhabirine, milli takım adına derece elde etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Altı yıl önce başladığı judoyu çok sevdiğini ve bu doğrultuda daha fazla başarı yakalamak için çalıştığını ifade eden Kişmir, Türkiye şampiyonluğunun ardından Balkan şampiyonasında da üçüncü olduğunu belirtti.



Her geçen yıl hedeflerini daha da büyüttüğünü dile getiren Kişmir, "Romanya'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda 60 kiloda ülkemizi ve ilimizi temsil ederek üçüncülük madalyası elde ettim. Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılıp derece yapmak. Antrenmanlarımı düzenli olarak yapıyor, çok sıkı ve düzenli çalışıyorum. Balkan Şampiyonası'nda derece almak beni gururlandırdı, mutlu oldum." diye konuştu.



Judo antrenörü Ali Çatak da yetiştirdiği sporcunun çıktığı ilk müsabakalarda başarı yakalamasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Sporcusunun milli takım adına daha fazla başarı elde edebilmesi için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çatak, "Gelecek yıllarda yapılacak diğer şampiyonalarda da sporcumuzun yine başarılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Asaf Mert Kişmir, gösterdiği başarısıyla bizleri gururlandırdı. Güzel bir duygu. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Sporcumuzu tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



