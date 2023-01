12 yaşındaki engelli İrem'den 6 yılda 14 madalya

Kayseri'de yaşayan İrem Serra Kirtik, doğuştan bir bacağı diz kapağından aşağısı olmadan dünyaya geldi.



7'nci sınıf öğrencisi İrem Serra, 6 yıl önce 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Mutlu Yüzler' projeleri ile hafta sonları yüzme dersleri almaya başladı. Daha sonra ise antrenörlerinin desteği ile çalışıp yarışmalara katılmaya karar verdi. Yoğun çalışma içine giren İrem Serra, 6 yılda 14 madalya kazandı. Kendine yeni hedefler koyduğunu belirten Kirtik, "Yüzmeye 6 yıldır devam ediyorum. Toplam 14 madalyam var. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Buraya sadece 1 aylığına hafta sonları geliyordum. Sonra Arzu hoca ve Ertuğrul hocamla tanıştım. Bu sayede buralara gelmeyi başardık. Aslında şu an tek hedefim 2024 Paris Olimpiyatları fakat, önümüzdeki mayıs ayında 2023 Avrupa Şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum" diye konuştu.



'HER STİLDE TÜRKİYE REKORU KIRDIM'



Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Kirtik, "Ailem her zaman arkamdaydı, onlar beni hep destekledi. Annemin üzerimde çok emeği var. Buraya ilk geldiğimde herkes bırakacağımı sanıyordu ama 6 yıldır devam ediyorum. Hem kendi yaşımda hem de diğer yaş gruplarında girdiğim yarışlarda toplam 14 madalya kazandım. Kelebek, sırt, kurbağa ve serbest olmak üzere her stilde 100 metreye girdim. Her stilde de Türkiye rekoru kırdım. Bu yüzden bu madalyaları almaya hak kazandım" ifadelerini kullandı.



'İREM TÜRKİYE REKORLARININ SAHİBİ'



İrem Serra'nın yüzme antrenörü olan Hasan Ertuğrul Çakmak ise, "İrem ilk başladığı zaman 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ve 'Mutlu Yüzler' projeleri kapsamında buraya geldi ve sonrasında yolu bizimle kesişti. 4 yıldır da İrem ile birlikte çalışıyoruz. Çok güzel mesafeler kat ettik. İrem'in yapmış olduğu derece Türkiye'de yok. Çünkü İrem Türkiye rekorlarının sahibi. Olimpiyat derecesine çok az bir derecesi kaldı. İrem ile birlikte hedefimiz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları" dedi.



'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'



İrem Serra'nın annesi Neval Kirtik (49) de, "Kızımız İrem için 'hadi gidip biraz yüzsün, nasıl olsa sıkılır' demiştik ama 6 yıldır devam ediyor. Her zaman arkasındayız. Kızımla gurur duyuyorum. Antrenörüyle aralarında güçlü bir bağ oluştu. İkisi de birbirlerini çok destekliyorlar. Hedefleri belli. İrem'i de Ertuğrul hocamızı da inşallah Paris'e göndermeyi planlıyoruz" dedi. (





