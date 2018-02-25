12. Tokyo Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Dickson Chumba, kadınlarda ise Etiyopyalı Birhane Dibaba kazandı.Boston, New York, Chicago, Londra ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan 42,195 kilometrelik mücadele, Japonya'nın başkenti Tokyo'da koşuldu.Erkeklerde birinciliği, bitiş çizgisini 2 saat 5 dakika 30 saniyede geçen Kenyalı Dickson Chumba elde etti. Chumba, 2014'ten sonra bir kez daha altın madalya kazandı.Japon Yuta Shitara, 2:06:11'lik derecesiyle 2'nci, Kenyalı Amos Kipruto, 2:06:33 ile 3'üncü sırayı aldı.Kadınlarda ise Etiyopyalı Birhane Dibaba, 2 saat 19 dakika 51 saniyelik süresiyle 2015'teki gibi şampiyonluğa ulaştı.Bir diğer Etiyopyalı atlet Ruti Aga, 2:21:19 ile gümüş, ABD'li Amy Cragg de 2:21:42 ile bronz madalyanın sahibi oldu.