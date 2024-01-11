12 Ocak 2024: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Yurdun büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.





YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeyi başladı. 11 Ocak yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.

Tekirdağ ve Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.

Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.