12 Ocak 2024: Yarın İstanbul'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak kar tatili olan iller merak ediliyor. Pazar gününde lodos ve sağanak yağışlı hava devam ediyor. Meteoroloji'den gelen son uyarılarla birlikte gece saatlerinde başlayan yağışlar sabah saatlerinde de etkisi arttırmayı sürdürüyor.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yurdun büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Özellikle batı bölgelerinde havanın aniden soğuması ve kar yağışının başlaması ile kar tatili beklentisi de arttı. Ülkemizin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeyi başladı. 11 Ocak yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman habere eklenecek.
TEKİRDAĞ'IN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL
Tekirdağ ve Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar yarın tatil edildi.
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde yarın eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, "Süleymanpaşa, Malkara, Muratlı, Ergene ve Hayrabolu ilçelerimizde 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm okullarımızda 1 gün süre ile Şarköy ilçemizde 10 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
EDİRNE'NİN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Edirne'nin İpsala, Enez, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde kaymakamlıklar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Meteorolojik tahmine göre yarın kent genelinde kar yağışının etkili olması, sıcaklığın sıfırın altında 3 derece olması bekleniyor.
ÇANAKKALE'DEN KAR TATİLİ HABERİ
Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan son meteorolojik verilerin değerlendirilmesine göre olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamaya sebep olabileceği değerlendirildiğinden, 10.01.2024 Çarşamba günü, İl Merkezi ile Ezine, Bayramiç, Yenice, Çan, Eceabat ve Biga ilçelerinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Çanakkale'de, bugün de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) eğitime bir gün ara verildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı devam edeceğinden öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde 10.01.2024 Çarşamba günü eğitime 1 (bir) gün süre ile üniversitemiz senatosunca ara verilmiştir. Birimlerimizdeki bölüm ve programların ilgili tarihe denk gelen final sınavlarının telafi programları sınavlar yine final haftasında olacak şekilde ilgili akademik birim tarafından belirlenerek ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.
2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 Ocak 2024 Yılbaşı
9 Nisan 2024 Ramazan Bayramı Arife (yarım gün)
10 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan 2024 Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan 2024 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 Kurban Bayramı Arife (yarım gün)
16 Haziran 2024 Kurban Bayramı 1. Gün
17 Haziran 2024 Kurban Bayramı 2. Gün
18 Haziran 2024 Kurban Bayramı 3. Gün
19 Haziran 2024 Kurban Bayramı 4. Gün
15 Temmuz 2024 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı
29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı
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