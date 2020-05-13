12 Mayıs Salı Survivor kim elendi? Survivor elenen yarışmacı kim?

12 Mayıs Survivor kim elendi yayınlanan yeni bölümde ortaya çıktı. Yarışmanın yeni yayınlanan bölümünde Ersin Korkut'un sağlık problemi nedeniyle elendiği ortaya çıktı. Ersin Korkut Survivor yarışmasından elendi. Ersin Korkut'un elenme sebebi sakatlık yaşadığı için doktorların kararıyla yarışmaya devam edemeyeceği kararı oldu. Survivor yarışmasının sevilen isimlerinden Ersin Korkut yarışmadan sakatlığı nedeniyle elendi. Sevilen yarışma programında yarıştığı azimli mücadelesine rağmen yaşadığı sakatlığın yüzünden diskalifiye edildi. Yarışmadan elenen Ersin Korkut yarışmadan elendiği için çok üzüldüğünü söyledi. Kuzeni Yılmaz Erdoğan'ın kendisine şampiyon olmadan gelme dediğini söyleyen Ersin Korkut elenmesinin ardından duygusal anlar yaşandı.Survivior Ersin Korkut yarışmanın en ünlü yüzlerinden birisidir. Oynadığı yapımlarda başarılı oyunculuğunun yanında sempatik tavırlarıyla da bilinir. 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayat filmlerinde rol aldı.Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer almıştır.2015 yılında çekilmeye başlayan senaryo ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'nın yaptığı "Ekşi Elmalar" filminde görüntü yönetmenliği Gökhan Tiryaki yaptı. Filmde Farah Zeynep Abdullah, Devrim Yakut, Fatih Artman, Ersin Korkut,Songül Öden, Şükran Ovalı rol aldı.Sevinçli HallerÇok Güzel Hareketler BunlarEğlendirme DairesiGeldim Gördüm Güldüm ShowSurvivor 2020Bana Bir Şeyhler OluyorÇocuklar DuymasınGalip DervişDostlar MahallesiAlemin KıralıNeşeli HayatÇok Filim Hareketler Bunlarİçimdeki SesKutsal Damacana DracoolaBizim BatmanBana Baba DediPatron Mutlu Son İstiyorOrganize İşlerAltın HorozEkşi ElmalarDargın KuzenlerKolonya CumhuriyetiParayı BuldukDümdüzz AdamOrganize İşler 2: Sazan SarmalıFeride