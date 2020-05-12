12 Mayıs Orucun kaçıncı günündeyiz?

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Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, "bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini" taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur'an ayıdır, oruç ayıdır.



ORUCUN VÜCUT SAĞLIĞINA FAYDALARI NELERDİR?

Ramazan ayında orucun hangi günü ve bugün orucun kaçıncı günü soruları daima sorulur. Bu ay boyunca tutulan oruçlar oldukça önemlidir ve farzdır. 24 Nisan'da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs'ta tutacaklar.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."Bugün 8 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvimde 14 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. Dolayısı ile bugün orucun 14. günündeyiz. Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.