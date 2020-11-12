12 Kasım youtube çökme hatası, Youtube.com hatası çöktü videolar izlenemiyor hata

Videolar açılmıyor youtube şeklinde yapılan araştırmalar sonucunda Youtube.com uluslararası boyutta video yüklenemiyor hatası veriyor. Youtube yüklenmiyor, youtube erişiminde sorun, youtube çöktü, youtube açılmama sorunu, youtube yüklenmeme sorunu, youtube ne oldu? youtube açılacak mı? gibi sorular nedeniyle vatandaşların arayışları devam ediyor. Ünlü online video izleme platformunda yaşanan sorun nedeniyle erişimde güçlük çekiliyor.
Youtube çöktü, youtube açılmıyor, youtube video izlenemiyor, youtube dünya çapında video erişimi sağlanamıyor. Videolar yüklenemediği için youtube izlemek isteyenler arasında yapılan çalışmalar sonuçsuz kalıyor. Ünlü video izleme platformu youtube içinde yaşanan bazı teknik aksaklıklar nedeniyle bu sorunun yaşandığı kaydediliyor.YOUTUBE VİDEOLAR YÜKLENMİYOR AÇIKLAMASI
"Şu anda YouTube'da video izlemekte sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz - ekibimiz sorunun farkında ve bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Güncellemeleri buradan takip edeceğiz."AN ERROR OCCURED HATASI YOUTUBE, PLAYBACK ID HATASI
Tüm dünyadaki Youtube kullanıcıları online video izleme sitesi youtube girince An error occurred. Please try again later. Playback ID hatası ile karşı karşıya kaldı. An error occurred. Please try again later. Playback ID hatası Youtube player üzerindeki bir hatadır ve video izlenmesini sağlayan player içindeki kodlardan kaynaklandığı görülmektedir.YOUTUBE VİDEO YÜKLENMİYOR
Video izleme sitesi youtube kullananlar arasında görülen sorunda youtube videolar yüklenmiyor olduğu belirtiliyor. Youtube videolar yüklenmiyor denerek yapılan araştırmalarda sorunun dünya çapında olduğu görülüyor. Google kontrolünde olan Youtube.com erişiminin açılması dünya çapında bekleniyor.NEDEN YOUTUBE VİDEO YÜKLENMİYOR! TIKLAYIN YOUTUBE DENEYİN
YOUTUBE YÜKLENMİYOR? YOUTUBE ERİŞİM SORUNU
Yaşanan erişim sorunundan sonra kullanıcılar resmi kanallardan açıklama bekliyor. Kullanıcılar videoları izleyemediği için gelişmeleri takip ediyor. Twitter üzerinden #youtubedown hastagi ile uluslararası boyutta erişim sorunu yaşandığı kaydediliyor. YOUTUBE VİDEO YÜKLENMİYOR AÇIKLAMASI
İlk belirlemelere göre teknik bir sorun yaşandığı ve kısa zamanda Youtube.com'un açılması bekleniyor. Twitter üzerinde Youtube'un resmi sayfası olan @TeamYouTube açıklama yayınladı. Yaşanan sorunun uluslarası olduğu belirtilirken sorunun düzelmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Youtube.com'dan yapılan youtube açılmıyor, youtube bozuldu mu? sorularına cevap olacak açıklama: "Şu anda YouTube'da video izlemekte sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz - ekibimiz sorunun farkında ve bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Güncellemeleri buradan takip edeceğiz." YOUTUBE NE OLDU? YOUTUBE AÇILMIYOR
Youtube'da gece yarısından sonra yaşanan sorun nedeniyle videolara erişimde güçlük çekildiği görüldü. Youtube.com sitesine giriş yapılabildiği ancak videoların yüklenmemesi üzerine sorunun neden kaynaklandığı merak ediliyor.
Dünyanın en büyük online video izleme platformu olan Youtube'a erişim engeli yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcıların da yaşadığı sorun nedeniyle erişimde güçlük çekildiği görülürken sorunun neden yaşandığına dair açıklama bekleniyor.