12 Kasım 2020 youtube erişim sorunu, Youtube neden açılmıyor, youtube izlenemiyor

Youtube'a erişimde dünya genelinde sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Dünyanın en büyük online video izleme platformu olan Youtube'a erişim engeli yaşanıyor. Türkiye'deki kullanıcıların da yaşadığı sorun nedeniyle erişimde güçlük çekildiği görülürken sorunun neden yaşandığına dair açıklama bekleniyor.

12 Kasım 2020 03:40
12 Kasım 2020 youtube erişim sorunu, Youtube neden açılmıyor, youtube izlenemiyor
Youtube açılmıyor, youtube erişiminde sorun, youtube açılmama sorunu, youtube yüklenmeme sorunu, youtube ne oldu? youtube açılacak mı? gibi sorular nedeniyle vatandaşların arayışları devam ediyor. Ünlü online video izleme platformunda yaşanan sorun nedeniyle erişimde güçlük çekiliyor.
YOUTUBE NE OLDU? YOUTUBE AÇILMIYOR

Youtube'da gece yarısından sonra yaşanan sorun nedeniyle videolara erişimde güçlük çekildiği görüldü. Youtube.com sitesine giriş yapılabildiği ancak videoların yüklenmemesi üzerine sorunun neden kaynaklandığı merak ediliyor.



YOUTUBE YÜKLENMİYOR? YOUTUBE ERİŞİM SORUNU

Yaşanan erişim sorunundan sonra kullanıcılar resmi kanallardan açıklama bekliyor. Kullanıcılar videoları izleyemediği için gelişmeleri takip ediyor. Twitter üzerinden #youtubedown hastagi ile uluslararası boyutta erişim sorunu yaşandığı kaydediliyor.

YOUTUBE VİDEO YÜKLENMİYOR AÇIKLAMASI

İlk belirlemelere göre teknik bir sorun yaşandığı ve kısa zamanda Youtube.com'un açılması bekleniyor. Twitter üzerinde Youtube'un resmi sayfası olan @TeamYouTube açıklama yayınladı. Yaşanan sorunun uluslarası olduğu belirtilirken sorunun düzelmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Youtube.com'dan yapılan youtube açılmıyor, youtube bozuldu mu? sorularına cevap olacak açıklama: "Şu anda YouTube'da video izlemekte sorun yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz - ekibimiz sorunun farkında ve bir düzeltme üzerinde çalışıyor. Güncellemeleri buradan takip edeceğiz."



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