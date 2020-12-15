12 haftanın en büyük hayal kırıklığı kim oldu?

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasına bakıyoruz ve en büyük hayal kırıklığını yaşatan oyuncuyu seçmeni istiyoruz.

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12 haftanın en büyük hayal kırıklığı kim oldu?
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15 Aralık 2020 16:51
Süper Lig'de birçok takım için inişli çıkışlı bir 12 hafta geride kaldı. Zirvede ciddi bir mücadele göze çarparken, alt sıralarda da kıran kırana bir çekişme var. Oyuncuların dalgalı performansları, takımlarının da sahada aldığı sonuçları doğrudan etkiliyor. Sezon başında takımlarının kendilerinden çok şeyler beklediği birçok yıldız, 12 hafta itibariyle kendilerini göstermeyi başaramadı. Peki en büyük hayal kırklığını kim yaşattı? Fotoğrafın yanındaki ok (^) işaretine basarak, şu ana kadar en büyük hayal kırıklığını yaşatan oyuncuyu seçmeni istiyoruz.
 


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