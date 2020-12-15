Süper Lig'de birçok takım için inişli çıkışlı bir 12 hafta geride kaldı. Zirvede ciddi bir mücadele göze çarparken, alt sıralarda da kıran kırana bir çekişme var. Oyuncuların dalgalı performansları, takımlarının da sahada aldığı sonuçları doğrudan etkiliyor. Sezon başında takımlarının kendilerinden çok şeyler beklediği birçok yıldız, 12 hafta itibariyle kendilerini göstermeyi başaramadı. Peki en büyük hayal kırklığını kim yaşattı? Fotoğrafın yanındaki ok (^) işaretine basarak, şu ana kadar en büyük hayal kırıklığını yaşatan oyuncuyu seçmeni istiyoruz.
12 haftanın en büyük hayal kırıklığı kim oldu?
Süper Lig'in geride kalan 12 haftasına bakıyoruz ve en büyük hayal kırıklığını yaşatan oyuncuyu seçmeni istiyoruz.
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15 Aralık 2020 16:51
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- 15:27 Kyrie: "James Harden harika bir oyuncu, mutlu olsun isterim"
- 15:23 Ankaragücü'nde Alper Potuk ve teknik direktör açıklaması
- 15:20 Haywood: "Jordan, Kwame'nin özgüvenini kırmıştı..."
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- 15:15 Milli boksör Elif Güneri: "Amacım dünya şampiyonu olmak"
- 15:13 Trabzonspor'un rakibi Adana Demirspor
- 15:10 İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası
- 15:09 Fenerbahçe'nin rakibi Karacabey Belediyespor
- 15:04 Eski milli güreşçi Fevzi Şeker, vefat yıl dönümünde anıldı
- 14:54 George: "Savunmakta en zorlandığım, Melo'ydu"
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- 14:51 Gaziantep FK kupada ilerlemek istiyor
- 14:50 Marko Guduric, Fenerbahçe Beko'ya dönüyor
- 14:37 Milli güreşçi Şerif Kılıç'ın ailesi oğullarıyla gurur duyuyor
- 14:36 Vedat için F.Bahçe ve G.Saray yolu kapalı!
- 14:34 Basketbolda erteleme maçları 16 Aralık'ta oynanacak
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- 14:10 Wise'ın hikayesi: "Jordan, Wizards'ın soyunma odasını zehirlemişti!"
- 13:31 Rıdvan Yılmaz'dan 5 yıllık imza
- 13:29 Beşiktaş ve Dorukhan görüşmesinden sonuç çıkmadı
- 13:28 Kyrie ve Durant'in yeni lakabı: "7-11"
- 13:18 LaVar'dan, LiAngelo için tepki: "Detroit harika bir yer ama o takım bitmiş"
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- 12:35 "Fenerbahçe'de Erol Bulut özgür davranamıyor"
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- 12:04 "Sorun VAR uygulamasında değil, VAR'ı yönetenlerde"
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- 11:33 Fatih Terim'den uyarı; "Sakın yapmayın!"
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