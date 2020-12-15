12 haftanın en büyük hayal kırıklığı kim oldu?

Süper Lig'de birçok takım için inişli çıkışlı bir 12 hafta geride kaldı. Zirvede ciddi bir mücadele göze çarparken, alt sıralarda da kıran kırana bir çekişme var. Oyuncuların dalgalı performansları, takımlarının da sahada aldığı sonuçları doğrudan etkiliyor. Sezon başında takımlarının kendilerinden çok şeyler beklediği birçok yıldız, 12 hafta itibariyle kendilerini göstermeyi başaramadı. Peki en büyük hayal kırklığını kim yaşattı? Fotoğrafın yanındakiişaretine basarak, şu ana kadarseçmeni istiyoruz.