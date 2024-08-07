12. Gün: Paris'te yeni madalyalar peşindeyiz

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 12. gününde milli sporcularımız 5 farklı spor dalında sahne alacak.
İşte 7 Ağustos Çarşamba günü Türk sporcuların Paris'te sahne alacağı branşlar ve mücadeleler; ATLETİZM
08.30 Maraton Yürüyüş Karma Takım Final / Mazlum Demir - Ayşe Tekdal
11.00 Yüksek Atlama Seçmeler / Alperen Acet
11.25 Cirit Atlama Seçmeler / Eda Tuğsuz
20.15 3 Adım Atlama Seçmeler / Necati Er
20.35 400 Metre Engel Yarı Final / Berkçe Akçam BOKS
22.30 57 Kilo Yarı Final / Esra Yıldız Kahraman GÜREŞ
12.00 Kadınlar 50 Kilo Repesaj / Zeynep Yetkil
12.30 Kadınlar 53 Kilo Son 16 / Zeynep Yetkil
12.30 Grekoromen 87 Kilo Son 16 / Ali Cengiz
*13.50 Grekoromen 87 Kilo Çeyrek Final / Ali Cengiz
*13.50 Kadınlar 50 Kilo Çeyrek Final / Zeynep Yetkil
*19.15 Grekoromen 87 Kilo Yarı Final / Ali Cengiz
*19.55 Kadınlar 53 Kilo Çeyrek Final / Zeynep Yetkil
*13.50 Kadınlar 50 Kilo Bronz Madalya / Zeynep Yetkil TAEKWANDO
13.25 49 Kilo Son 16 / Merve Dinçel Kavurat
*15.30 49 Kilo Çeyrek Final / Merve Dinçel Kavurat
*17.21 49 Kilo Yarı Final / Merve Dinçel Kavurat
*22.19 49 Kilo Final / Merve Dinçel Kavurat YELKEN
13.00 Formula Kite 11-12-13-14-15-16 Yarışlar / Derin Atakan
(*Üst tura yükselirse)