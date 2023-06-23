12 dev adamın olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat elemeleri geniş kadrosu açıklandı. Milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
12 dev adamın olimpiyat elemeleri kadrosu belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Haziran 2023 13:50
A Milli Basketbol Takımı'nın 12-20 Ağustos'ta Türkiye'de düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası için belirlenen geniş kadrosu duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile C Grubu'nda yer alan milliler, 17 Temmuz Pazartesi günü hazırlıklarına başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın geniş aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Shane Larkin, Erten Gazi, Furkan Haltalı, Yiğit Arslan, Okben Ulubay, Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Kenan Sipahi, Berk İbrahim Uğurlu, Berke Büyüktuncel, Erkan Yılmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven, Furkan Korkmaz. 



 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery