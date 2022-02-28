12 Dev Adam Yunanistan maçına hazır!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan ile Pazartesi günü İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Orhun Ene yönetiminde başlayan milliler, günü tek antrenmanla tamamladı.



İdmanı, TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.



A Milli Takımı, B Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Yunanistan'a 72-71 mağlup olmuştu.





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