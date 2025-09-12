12 Dev Adam, Yunanistan'ı farklı yenerek finalde!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam, 94-68 kazanmayı başardı.Mücadelenin ilk çeyreğineüçlükleri ile hızlı bir giriş yapan 12 Dev Adam, çeyreğiönde kapadı.İkinci çeyrekte Yunanistan'ı çok iyi kapayan 12 Dev Adam, mücadelenin ilk devresinisayı farklaönde kapattı.Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren 12 Dev Adam, son çeyreğesayı farkla girdi.Son çeyreğe büyük bir üstünlük ile giren 12 Dev Adam, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-68 kazandı.Bu sonuçla birlikte finalin adı Türkiye - Almanya oldu. Final karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.50 yıl sonra (EuroBasket 1975) Yunanistan'ı ilk kez bir Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında yendik.A Milli Basketbol Takımı, finale kadar oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.12 Dev Adam'da15 sayı ve 12 ribaund ile double double yaptı.ise 8'de 6'lık üçlük performansı ile 28 sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı.Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 12 sayı ve 12 ribaund ile karşılaşmayı bitirdi. Kostas Sloukas ise 15 sayı kaydetti.