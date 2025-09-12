Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam, Yunanistan'ı farklı yenerek finalde!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup etti ve finale yükseldi.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanan karşılaşmayı 12 Dev Adam, 94-68 kazanmayı başardı.

Mücadelenin ilk çeyreğine Ercan Osmani'nin üçlükleri ile hızlı bir giriş yapan 12 Dev Adam, çeyreği 26-16 önde kapadı.

İkinci çeyrekte Yunanistan'ı çok iyi kapayan 12 Dev Adam, mücadelenin ilk devresini 18 sayı farkla 49-31 önde kapattı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de üstün oyununu sürdüren 12 Dev Adam, son çeyreğe 21 sayı farkla girdi.

Son çeyreğe büyük bir üstünlük ile giren 12 Dev Adam, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 94-68 kazandı.

FİNALİN TARİHİ

Bu sonuçla birlikte finalin adı Türkiye - Almanya oldu. Final karşılaşması 14 Eylül Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

50 YIL SONRA İLK KEZ

50 yıl sonra (EuroBasket 1975) Yunanistan'ı ilk kez bir Avrupa Basketbol Şampiyonası maçında yendik. 

NAMAĞLUP FİNALDEYİZ

A Milli Basketbol Takımı, finale kadar oynadığı 8 karşılaşmayı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.



ALPEREN VE ERCAN YILDIZLAŞTI

12 Dev Adam'da Alperen Şengün 15 sayı ve 12 ribaund ile double double yaptı. Ercan Osmani ise 8'de 6'lık üçlük performansı ile 28 sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı.

Yunanistan'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 12 sayı ve 12 ribaund ile karşılaşmayı bitirdi. Kostas Sloukas ise 15 sayı kaydetti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
