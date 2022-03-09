12 Dev Adam yerini korudu

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre dünya sıralaması güncellendi. Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 16. sıradaki yerini korurken, 1. sırada ABD Basketbol Milli Takımı yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam yerini korudu
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09 Mart 2022 13:17
FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, 504,6 puanla 16. sıradaki yerini korudu.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2023 Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

FIBA dünya sıralamasında, A Milli Erkek Basketbol Takımı, 504,6 puanla 16. sırada yer alırken klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10 sıradaki yer alan milli takımlardan Fransa bir basamak yükselerek 4. sıraya çıktı, Slovenya ise 5. sıraya geriledi. Ayrıca Yunanistan 9. sıraya yükselirken İtalya 10. sıraya geriledi.

 
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