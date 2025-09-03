Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam yarı finalde!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Polonya'yı 91- 77 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Türkiye, Polonya'yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

A Milli Takım, EuroBasket'te 24 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Milliler, 12 Eylül Cuma günü Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

İlk periyotta Polonya köşelerden kaydettiği 3 sayılık basketlerle skor üretirken, A Milli Takım ise organize hücumlar sonucunda pota altından etkili oldu. Başa baş bir mücadeleye sahne olan müsabakanın ilk çeyreği 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci çeyreğe etkili başlayan Türkiye, 5 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 36-26. Kalan bölümde farkı açan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 46-32 üstün gitti. İlk periyotta hiç isabet bulamayan Alperen Şengün, ikinci çeyrekte 10 sayı kaydetti.

Üçüncü periyotta da hız kesmeyen A Milli Takım, dış atışlardan bulduğu basketlerle 27. dakikada farkı 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Kalan bölümde biraz toparlanan Polonya farkı 15'e indirdi ve milliler, son bölüme 65-50 önde girdi. 

Son çeyrekte Türkiye, Larkin ile skor üretti. Milli takıma Loyd'un etkili oyunuyla yanıt veren Polonya, 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 78-70. Kalan bölümde Şehmus Hazer, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ile dış atışlardan kritik basketler bulan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 91-77 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

BAKAN BAK DA İZLEDİ  

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Polonya maçını saha kenarından takip etti. 

Müsabakayı Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de takip etti.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Takaki Kato (Japonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Türkiye: Larkin 13, Şehmus Hazer 13, Cedi Osman 10, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 19, Kenan Sipahi 11, Adem Bona 5, Furkan Korkmaz 10, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı

Polonya: Loyd 19, Laczynski, Ponitka 19, Sokolowski 13, Balcerowski 3, Pluta 9, Dziewa 11, Gielo, Olejniczak 3, Zolnierewicz

1. Periyot: 19-19

Devre: 46-32

3. Periyot: 65-50

Beş faulle çıkanlar: 38.25 Balcerowski (Polonya), 38.51 Ercan Osmani (Türkiye)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Ergin Ataman: 'Bu çocuklar madalyayı hak ediyor!'

12 Dev Adam yarı finalde!

12 Dev Adam, yarı final için sahada: Rakip Polonya!

Ergin Ataman'dan FIBA'ya gönderme!

Almanya'da şok gelişme: Alex Mumbru takımın başında olmayacak

