12 Dev Adam Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıkları kapsamında İtalya'da düzenlenecek Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Trentino Basket Cup'a ay-yıldızlıların yanı sıra İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları katılacak.



Turnuvanın maç programı (TSİ) şöyle:



4 Ağustos Cuma:



19.00 Çin-Yeşil Burun Adaları



21.30 Türkiye-İtalya



5 Ağustos Cumartesi:



19.00 Üçüncülük Maçı



21.30 Final Maçı



