12 Dev Adam Letonya sınavında!

Takım Maç G M AS YS Puan 1. Türkiye 3 2 1 210 192 5 2. Ukrayna 3 2 1 226 211 5 3. Letonya 3 1 2 223 240 4 4. İsveç 3 1 2 208 224 4

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Pazartesi Letonya ile deplasmanda karşılaşacak.Başkent Riga'daki Riga Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele NTV Spor'dan naklen yayınlanacak.Milliler, gruptaki ilk iki maçında Letonya ve Ukrayna'yı mağlup etmesinin ardından, son karşılaşmasında İsveç'e rakip sahada yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.Türkiye maçı öncesi Letonya'nın ise 1 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunuyor.