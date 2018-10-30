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12 Dev Adam kadrosu açıklandı!

İspanya ve Karadağ ile 2019 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımımızın kadrosu açıklandı.

12 Dev Adam kadrosu açıklandı!
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30 Ekim 2018 15:24
2019 Dünya Kupası elemelerinde İspanya ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımımızın 24 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Aynı tarihlerde Euroleague maçları olduğu için hangi oyuncuların takımda yer alacağı daha sonra netlik kazanacak.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen (Anadolu Efes)
Tolga Geçim, Rıdvan Öncel (Banvit)
Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan)
Kartal Özmızrak, Berk Demir, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen)
Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler (Fenerbahçe)
Göksenin Köksal, Ege Arar (Galatasaray)
Kadir Bayram (Gaziantep Basketbol)
Semih Erden (İstanbul BBSK)
Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka)
Metin Türen (Türk Telekom)
Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Barış Ermiş, Berkan Durmaz (TOFAŞ)
Scott Wilbekin (Maccabi Tel Aviv)

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