12 Dev Adam iyi başladı, kötü bitirdi

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri yarı finalinde A Erkek Milli Takımımız, Yunanistan'a 81-63'lük skorla mağlup oldu. Ay-yıldızlılarımız bu sonuçla birlikte Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma şansını kaybetti.



Kanada Victoria Memorial Arena'da oynanan ve NTV'den de naklen yayınlanan müsabakaya Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başlayan millilerimiz, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 34-27 önde tamamladı.



A Erkek Milli Takımımızda Furkan Korkmaz 20, Alperen Şengün 12, Buğrahan Tuncer 8 sayı kaydederken Yunanistan'da ise Nick Calathes 18, Kostas Sloukas 15, Giannoulis Larentzakis 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı.



