12 Dev Adam, İsveç'i devirdi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.



İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenemediği için bileti garantileyemeyen 12 Dev Adam, şimdi son maçların sonuçlarını ya da 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasını bekleyecek.



Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.





