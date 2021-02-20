12 Dev Adam, İsveç'i devirdi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ile karşılaştı.

Haber; AA
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12 Dev Adam, İsveç'i devirdi!
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20 Şubat 2021 19:02
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.

İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenemediği için bileti garantileyemeyen 12 Dev Adam, şimdi son maçların sonuçlarını ya da 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasını bekleyecek.

Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek. 




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