12 Dev Adam, İsveç'i devirdi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 mağlup etti.
İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenemediği için bileti garantileyemeyen 12 Dev Adam, şimdi son maçların sonuçlarını ya da 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasını bekleyecek.
Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.
İsveç'i 13 sayı veya üstü farkla yenemediği için bileti garantileyemeyen 12 Dev Adam, şimdi son maçların sonuçlarını ya da 20:00'deki karşılaşmada Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasını bekleyecek.
Türkiye, son maçında Hırvatistan'a mağlup olursa da, Hollanda'nın İsveç'i yenmesiyle şampiyonaya gidebilecek.