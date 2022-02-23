12 Dev Adam, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı

Dünya Kupası Eleme Grubu'nda Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, bu maçın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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12 Dev Adam, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı
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23 Şubat 2022 17:33
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki idman Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yunanistan maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, perşembe günü uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek.

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