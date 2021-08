12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu

25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.



Kura çekimine 3. torbadan dahil olan Ay-yıldızlılarımız, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile birlikte B Grubu'nda yer aldı.



Kura çekimi ile birlikte gruplar ise şu şekilde:



A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, Slovakya

B Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, Belarus

C Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveç

D Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, Estonya

E Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, Portekiz

F Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, Bulgaristan

G Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Makedonya

H Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlanda



Kura çekiminin ardından TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Muratcan Güler ve A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene değerlendirmelerde bulundu.



"Dünya Kupası'nda yer alacağımıza inanıyoruz"



Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Milli takımlar kategorisinde basketbolda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan FIBA Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. İlk turda B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile karşılaşacağız. Tüm maçlarımızı kazanarak ikinci tura yükselmek istiyoruz. Elemelerde oynayacağımız müsabakalar kolay olmayacaktır. Grubumuzda yer alan her takımın Dünya Kupası'nda yer almak için büyük bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyoruz. EuroLeague ile FIBA arasındaki takvim çakışması devam ediyor. Ancak biz potansiyelimizi ortaya koyarak ülkemizin FIBA 2023 Dünya Kupası'nda yer alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.



"Hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancımız tam"



A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Muratcan Güler kura çekimiyle ilgili, "Öncelikle kuranın hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Kupası elemelerinde her takımın belirli bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz grubumuzu en iyi şekilde tamamlamak ve ikinci tur gruplarının ardından da Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancımız tam." dedi.



"Bizim için ilk hedef Dünya Kupası'na katılmak"



Kura çekimini değerlendiren A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene de, "FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri, 32 takımın mücadele ettiği ve sonunda 12 takımın şampiyonaya katılma hakkını kazanacağı çok zorlu bir tur. Buradan çıktıktan sonra bir grup daha var. Bizim için ilk hedef, diğer gruptan da istediğimiz sonuçları alıp Dünya Kupası'na katılmak. Önceliğimiz en iyi kadroyu sahaya çıkarabilmek olacak. EuroLeague'de artan maç takvimi ile birlikte bu turnuvada oynayan oyuncu sayımızı ve NBA'deki temsilcilerimizi göz önüne aldığımızda çok farklı kadrolarla sahaya çıkacağız. Öncelikle Kasım ve Şubat sürecinde potansiyeli en yüksek kadronun sahada yer alabilmesi ve bu oyuncuları hazırlamak bizim önceliğimiz. B Milli Takımımızla, Ağustos ayı başında daha geniş bir kadroyla hazırlıklarımızı yapmıştık. Lig maçları başladıktan sonra da kadroyu şekillendirmemiz ve hangi oyuncuların aramızda olup olmayacağını belirlemek için bir zaman oluşacak. Bu süre sonrasında da kadromuz için değerlendirmede bulunacağız." şeklinde konuştu.



FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.



Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak. Müsabaka tarihleri şu şekilde:



1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 2021

2. Pencere Maçları: 21 Şubat–1 Mart 2022

3. Pencere Maçları: 27 Haziran–5 Temmuz 2022

4. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 2022

5. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022

6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023