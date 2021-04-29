12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!

1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan Verti Music Hall'de gerçekleştirildi.



Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirildi. Grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.



Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile birlikte 3. torbada yer aldı. Milliler, kura çekiminin ardından A Grubu'nda İspanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti. Ay-yıldızlıların grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın Tiflis kenti ev sahipliği yapacak.



FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle oldu:



A Grubu: İspanya, Rusya, TÜRKİYE , Gürcistan, Belçika, Bulgaristan



B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan, Bosna Hersek



C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna, Büyük Britanya



D Grubu: Çekya, Polonya, Sırbistan, Finlandiya, İsrail, Hollanda



ORHUN ENE: "DENGELİ BİR GRUP"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Orhun Ene, dengeli bir grupta yer aldıklarını belirtti.



Orhun Ene, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2022 Avrupa Şampiyonası'nda bizim de yer aldığımız A Grubu'nun oldukça dengeli olduğunu söyleyebilirim. Çapraz grubumuzda da çok önemli rakipler bulunuyor. Zorlu bir Avrupa Şampiyonası oynayacağız. Önümüzde olimpiyat elemeleri ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası elemeleri ile uzun bir sürecimiz var. Olimpiyat elemelerinde NBA'den gelen oyuncularımızla bütün takımı da görme fırsatımız olacak. Avrupa Şampiyonası öncesi bu sürecin lehimize işleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım da Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecekleri için mutlu olduklarını kaydederek "Bu turnuvada oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecektir. Çünkü Avrupa Şampiyonası oynamaya hak kazanmış her ekibin belirli bir seviyenin üzerinde kaliteye sahip olduğunu biliyoruz. Ancak biz de ülke basketbolu olarak bulunduğumuz noktayı çok iyi biliyoruz ve milli takımımızın potansiyeline çok inanıyoruz. Ülkemizi de FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ise tüm takımların önemli hedeflerle turnuvaya katıldığını vurgulayarak "Amacımız organizasyonda tüm gücümüzle mücadele etmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Avrupa Şampiyonaları'nda günlük performansların ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Biz de ne kadar kuvvetli bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda da elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inancımız tam." yorumunu yaptı.



Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva, 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gürcistan, İspanya, Rusya, Belçika ve Bulgaristan ile eşleşen milli takımın A Grubu karşılaşmalarına Gürcistan'ın başkenti Tiflis ev sahipliği yapacak.



