12 Dev Adam'ın rakibi İsveç

12 Dev Adam, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam'ın rakibi İsveç
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18 Ağustos 2023 10:07
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 10:38
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde sahaya çıkıyor.

İzlanda, Bulgaristan ve Ukrayna ile oynadığı 3 maçı da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren A Milli Takım, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsveç ile yarı finalde mücadele edecek. Mücadeleyi TRT Spor Yıldız canlı yayınlayacak.

Turnuvanın final mücadelesi ise 20 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de yine Sinan Erdem'de oynanacak.

DİĞER YARI FİNAL EŞLEŞMESİ

D Grubu'nda son maçında Hollanda'yı 89-81'lik skorla geçerek 3'te 3 yapan Hırvatistan ise C Grubu ikincisi Ukrayna ile mücadele edecek.

Hırvatistan-Ukrayna karşılaşması, 18 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de oynanacak.

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