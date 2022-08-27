12 Dev Adam'ın konuğu Sırbistan

Takım O G M P Letonya 5 4 1 9 Yunanistan 5 3 2 8 Belçika 5 3 2 8 Sırbistan 5 2 3 7 Türkiye 5 2 3 7 Büyük Britanya 5 1 4 6

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu ikinci maçında 28 Ağustos Pazar günükonuk edecek.Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Kapalı gişe oynanacak müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 yenildi. Sırbistan ise sahasında Yunanistan'ı 100-94 mağlup etti.Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 3'ünden mağlup ayrılan Sırbistan ise averajla 4. basamakta bulunuyor.Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.I Grubu puan durumu ve milli takımın yapacağı maçların programı şu şekilde:10 Kasım: Türkiye-Belçika13 Kasım: Sırbistan-Türkiye24 Şubat 2023: Türkiye-Letonya27 Şubat 2023: Belçika-TürkiyeErgin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Shane Larkin, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Şehmus Hazer, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Alperen Şengün.