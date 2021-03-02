12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.
İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.
İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|ABD
|781,8
|-
|2
|İspanya
|721,3
|-
|3
|Avustralya
|667
|-
|4
|Arjantin
|662,4
|-
|5
|Sırbistan
|662
|-
|6
|Yunanistan
|658,4
|+1
|7
|Fransa
|656
|-1
|8
|Litvanya
|634,6
|-
|9
|Rusya
|613,3
|-
|10
|İtalya
|596,4
|+2