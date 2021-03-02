12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 15. sıradaki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam, dünya sıralamasında ilk 15'te
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02 Mart 2021 18:22
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 781,8 -
2 İspanya 721,3 -
3 Avustralya 667 -
4 Arjantin 662,4 -
5 Sırbistan 662 -
6 Yunanistan 658,4 +1
7 Fransa 656 -1
8 Litvanya 634,6 -
9 Rusya 613,3 -
10 İtalya 596,4 +2


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