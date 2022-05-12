Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'dan 2'de 2

12 Dev Adam'dan 2'de 2

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87 mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

İlk maçta Karadağ 72-68 ile geçen 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı da 101-87 skorla mağlup etti ve organizasyonda ikide iki yaptı.

DETAYLAR GELİYOR

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Karadağ210114414223
2Belçika2101149152-33
3İspanya110011487272
4Türkiye2200173155182
5Gürcistan10017679-31
6Bulgaristan2002174215-411
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