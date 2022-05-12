12 Dev Adam'dan 2'de 2

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.



İlk maçta Karadağ 72-68 ile geçen 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı da 101-87 skorla mağlup etti ve organizasyonda ikide iki yaptı.



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