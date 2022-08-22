12 Dev Adam'da hazırlıklar sürüyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF yöneticileri takip etti.



FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda bulunan ay-yıldızlı takım, Letonya maçının ardından 28 Ağustos Pazar günü de Sırbistan'ı konuk edecek.





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