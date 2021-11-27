"12 Dev Adam" Büyük Britanya ile 6. randevuda

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak. Millilerimiz rakibiyle daha önce yaptığı 5 maçı da kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'12 Dev Adam' Büyük Britanya ile 6. randevuda
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27 Kasım 2021 16:03
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü konuk edeceği Büyük Britanya ile 6. kez karşılaşacak.

Elemelere Belarus yenilgisiyle başlayan milliler, Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya'yı ağırlayacak. Bu müsabaka iki takım arasındaki 6. maç olacak.

İlk kez 28 Ağustos 2008'de Konya'da organize edilen hazırlık turnuvasında karşılaşan iki takım, sonrasında da 4 müsabakada mücadele etti. Söz konusu karşılaşmaların tamamını ay-yıldızlılar kazandı.


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