12 Dev Adam, Akropolis'te iyi başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Akropolis Turnuvası'nın açılış maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam, Akropolis'te iyi başladı
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17 Ağustos 2022 20:22
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Akropolis Turnuvası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 101-88 mağlup etti.

Atina'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-18 geride kapatan ay-yıldızlılar, devreye 48-46 üstünlükle girdi.

Üstünlüğünü mücadelenin üçüncü çeyreğinde de sürdüren Türkiye bu periyodu 75-66 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 101-88 kazandı.

Milliler turnuvanın ikinci maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek.

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