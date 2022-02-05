12 Dev Adam, 28 Şubat'a kilitlendi!

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Erkek Basketbol Takımımız'ın, Yunanistan'ı konuk edeceği mücadelenin biletlerine taraftarların yoğun ilgisi söz konusu. 28 Şubat 2022 Pazartesi günü, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri 25 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor. Ay yıldızlılar elemelerde geride kalan maçlarda deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, seyircisinin büyük desteğiyle Büyük Britanya'yı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki buluşmada 84-67'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.



DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDERİZ?



B Grubu'nda Belarus, Büyük Britanya ve Yunanistan ile mücadele eden milliler, grubu ilk üç sırada tamamlarsa bir üst tura yükselecek. İlk grup aşamasında toplanan puanlar bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler (Sırbistan, Slovakya, Belçika, Letonya) ile eşleşecek. İkinci tur buluşmaları 4 grupta 6'şar takımdan oluşacak. Gruplarında ilk 3 sırayı alan 12 ülke 2023 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.



İLK MAÇTA ZAFER YAŞADI



Millilerimiz tarihteki ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde Yunanistan'la oynadı. Ay yıldızlılar İstanbul'daki mücadeleden 49-12'lik skorla galip ayrıldı.



DEVLER 26 KEZ GALİBİYET ALDI



Türkiye ile Yunanistan arasındaki rekabette daha önce oynanan müsabakalarda ay yıldızlı ekibimizin, Komşu karşısında 26 galibiyeti bulunuyor.



66. KEZ KARŞI KARŞIYA



Millilerimiz ile Yunanistan 25 Şubat Cuma günü TSi 19.00'da AEK Ano Liosia Arena'da 66. randevusuna çıkacak. 3 gün sonra ise İstanbul'da rövanş mücadelesi oynanacak.





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